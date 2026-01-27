В России ведется законодательная подготовка к отключению проводного интернета

В России ведется законодательная подготовка к отключению проводного интернетаhttps://racurs.ua/n211700-v-rossii-vedetsya-zakonodatelnaya-podgotovka-k-otklucheniu-provodnogo-interneta.htmlРакурс
У Росії вже протягом тривалого часу періодично вводять відключення мобільного інтернету та обмеження його роботи. Влада пояснює це нібито загрозою з боку безпілотників.
Невдовзі під відключення може потрапити і стаціонарний інтернет.
За повідомленнями російських ЗМІ, сьогодні, 27 січня, депутати російської Держдуми у першому читанні схвалили законопроект, який передбачає право ФСБ відключати не лише мобільний, але й стаціонарний інтернет, а також телефонний зв’язок.
Відповідні поправки до законодавства підготував російський уряд.
Документ передбачає два основних нововведення:
оператори зв’язку будуть зобов’язані призупиняти надання будь-яких послуг зв’язку на вимогу ФСБ. Метою цього названо «захист громадян і держави від загроз безпеці». Випадки, коли такі загрози можуть виникати, повинні бути описані в президентському указі або окремій постанові уряду;
законопроект звільняє операторів від матеріальної відповідальності перед клієнтами за такі відключення.
Автори законопроекту стверджують, що такі зміни необхідні «для врегулювання відносин у сфері безпеки та протидії тероризму».