Стационарный интернет в России также отключат, фото: Google Gemini

В России ведется законодательная подготовка к отключению проводного интернета

27 янв 2026, 15:51
999

У Росії вже протягом тривалого часу періодично вводять відключення мобільного інтернету та обмеження його роботи. Влада пояснює це нібито загрозою з боку безпілотників.

Невдовзі під відключення може потрапити і стаціонарний інтернет.

За повідомленнями російських ЗМІ, сьогодні, 27 січня, депутати російської Держдуми у першому читанні схвалили законопроект, який передбачає право ФСБ відключати не лише мобільний, але й стаціонарний інтернет, а також телефонний зв’язок.

Відповідні поправки до законодавства підготував російський уряд.

Документ передбачає два основних нововведення:

оператори зв’язку будуть зобов’язані призупиняти надання будь-яких послуг зв’язку на вимогу ФСБ. Метою цього названо «захист громадян і держави від загроз безпеці». Випадки, коли такі загрози можуть виникати, повинні бути описані в президентському указі або окремій постанові уряду;

законопроект звільняє операторів від матеріальної відповідальності перед клієнтами за такі відключення.

Автори законопроекту стверджують, що такі зміни необхідні «для врегулювання відносин у сфері безпеки та протидії тероризму».

Источник: Ракурс


