Водохресні купання скасовують у РФ, фото: Google Geminy

У Росії через «загрозу БПЛА» скасовують Водохресні купання

15 січ 2026, 16:08
999

Водохресні купання частково скасували у Білгородській, Брянській, Курській та Воронезькій областях РФ через «складну оперативну обстановку» — скрізь нібито загрозу атаки українських БПЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що наразі вже відомо, що купань точно не буде:

  • у прикордонних районах Білгородської та Брянської областей (а також у самому Брянську); Курській області (тільки якщо люди самі не прийдуть на річку/ставок);
  • у Ліскінському районі Воронезької області.

У Калузькій та Тверській областях ще розмірковують над доцільністю проведення купань.

Крім того, у Тульській області немає формальних заборон на купання, але занурюватись можна лише в офіційних місцях. Однак там відповідні ставки не замерзли, тож проводити Водохресні купання ніде.

Водохресні купання — це традиція на свято Водохреща, котре відзначають 6 січня за новоюліанським календарем або 19 січня за юліанським.

Джерело: Ракурс


