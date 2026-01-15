У Росії через «загрозу БПЛА» скасовують Водохресні купання

Ракурсhttps://racurs.ua/
Водохресні купання скасовують у РФ, фото: Google Geminy
У Росії через «загрозу БПЛА» скасовують Водохресні купанняhttps://racurs.ua/ua/n211479-u-rosiyi-cherez-zagrozu-bpla-skasovuut-vodohresni-kupannya.htmlРакурс
Водохресні купання частково скасували у Білгородській, Брянській, Курській та Воронезькій областях РФ через «складну оперативну обстановку» — скрізь нібито загрозу атаки українських БПЛА.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що наразі вже відомо, що купань точно не буде:
- у прикордонних районах Білгородської та Брянської областей (а також у самому Брянську); Курській області (тільки якщо люди самі не прийдуть на річку/ставок);
- у Ліскінському районі Воронезької області.
У Калузькій та Тверській областях ще розмірковують над доцільністю проведення купань.
Крім того, у Тульській області немає формальних заборон на купання, але занурюватись можна лише в офіційних місцях. Однак там відповідні ставки не замерзли, тож проводити Водохресні купання ніде.
Водохресні купання — це традиція на свято Водохреща, котре відзначають 6 січня за новоюліанським календарем або 19 січня за юліанським.