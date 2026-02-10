Новости
Популярный интернет-мессенджер Telegram блокируют в России, фото: Yuri Samoilov

«Борьба с НАТО» в России началась с ограничения Telegram

10 фев 2026, 17:00
Російська влада розпочала вживати заходів з уповільнення роботи популярного інтернет-месенджера Telegram.

Про це повідомляє російське агентство «РБК» з посиланням на джерела в індустрії інформаційних технологій та профільних відомствах.

Користувачі Telegram в Росії вже другий день поспіль фіксують збої в роботі месенджера. За даними сайту Downdetector, який відстежує доступність інтернет-ресурсів, перші масові скарги на роботу Telegram з’явилися вранці 9 лютого.

У «Роскомнадзорі» — російському федеральному органі виконавчої влади, що виконує функції цензури в інтернеті та ЗМІ — заявили, що «продовжать введення обмежень щодо Telegram», щоб «добитися виконання російського законодавства». Про це йдеться у заяві відомства.

Так, у «Роскомнадзорі» вимагають, щоб Telegram дотримувався вимог російських законів, зокрема — розмістив сервери на території РФ та створив «умови для припинення екстремізму і тероризму».

За інформацією видання Meduza, у Таганському районному суді Москви з початку 2026 року зареєстровано сім адміністративних протоколів щодо Telegram за відмову видалити «заборонений контент».

Депутат російської Держдуми Андрій Гурулєв, завив, що обмеження Telegram є частиною заходів у межах протистояння з НАТО.

«Захист інформації — це складова частина боротьби між нами та НАТО. Я розумію, що це багатьом завдає незручності, зокрема й мені. Але є віяння часу, погрози і на них треба реагувати, — заявив він.

Джерело: «РБК», «Роскомнадзор», Downdetector, Meduza


