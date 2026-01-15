Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских ударов по Одесской области, фото: ГСЧС Одесской области
Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Одещини.
Внаслідок влучань спалахнула пожежа в контейнерах з побутовою технікою. Про це сьогодні, 15 січня, повідомила прес-служба ДСНС Одещини.
Зазначається, що пожежу оперативно ліквідували.
Пошкоджено цивільне вантажне судно, — розповіли у відомстві. — За попередньою інформацією постраждала 1 людина. Від ДСНС залучались 15 одиниць техніки та 58 вогнеборців.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що Росія сьогодні вдень завдала удару по портовій інфраструктурі Одеищини.
Балістична ракета влучила в район причалу з контейнерами на території Одеського району. Сталося загоряння, — розповів він. — Пошкоджено також цивільне вантажне судно під прапором Мальти. На жаль, постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога.