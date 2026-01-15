Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Одесской области, фото: ГСЧС Одесской области

Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, вспыхнул пожар в контейнерах (ФОТО, ВИДЕО)

15 янв 2026, 18:56
999

Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Одещини.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа в контейнерах з побутовою технікою. Про це сьогодні, 15 січня, повідомила прес-служба ДСНС Одещини.

Зазначається, що пожежу оперативно ліквідували.

Пошкоджено цивільне вантажне судно, — розповіли у відомстві. — За попередньою інформацією постраждала 1 людина. Від ДСНС залучались 15 одиниць техніки та 58 вогнеборців.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що Росія сьогодні вдень завдала удару по портовій інфраструктурі Одеищини.

Балістична ракета влучила в район причалу з контейнерами на території Одеського району. Сталося загоряння, — розповів він. — Пошкоджено також цивільне вантажне судно під прапором Мальти. На жаль, постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога.

Наслідки російських ударів по Одещині, фото: ДСНС Одещини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров