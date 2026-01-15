Наслідки російських ударів по Одещині, фото: ДСНС Одещини

Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Одещини.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа в контейнерах з побутовою технікою. Про це сьогодні, 15 січня, повідомила прес-служба ДСНС Одещини.

Зазначається, що пожежу оперативно ліквідували.

Пошкоджено цивільне вантажне судно, — розповіли у відомстві. — За попередньою інформацією постраждала 1 людина. Від ДСНС залучались 15 одиниць техніки та 58 вогнеборців.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що Росія сьогодні вдень завдала удару по портовій інфраструктурі Одеищини.