Рашисты разрушили критический объект инфраструктуры Харькова, фото: «В городе»
Російські загарбники зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.
Про це сьогодні, 15 січня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації, — зазначив Терехов.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі тако повідомив про чергову атаку росіян по енергетиці.
Усі профільні служби переведено в посилений режим роботи після чергової атаки ворога по нашій енергетиці, — зазначив він. — Наразі з’ясовуємо масштаби руйнувань та наслідки ударів. В Харкові та області діють планові відключення світла.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію, — додав Синєгубов.