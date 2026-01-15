Рашисти зруйнували критичний об’єкт інфраструктури Харкова, фото: «В городе»

https://racurs.ua/ua/n211486-rosiyany-zruynuvaly-velykyy-obiekt-krytychnoyi-energoinfrastruktury-harkova-mer.html

Ракурс

Російські загарбники зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Про це сьогодні, 15 січня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації, — зазначив Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі тако повідомив про чергову атаку росіян по енергетиці.

Усі профільні служби переведено в посилений режим роботи після чергової атаки ворога по нашій енергетиці, — зазначив він. — Наразі з’ясовуємо масштаби руйнувань та наслідки ударів. В Харкові та області діють планові відключення світла.