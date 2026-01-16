Читайте также
Последствия российских ударов по Сумщине, фото: ГСЧС
Российские БПЛА ночью атаковали жилищный сектор на Сумщине, возник масштабный пожар (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня, атакували безпілотниками житловий сектор в одному з населених пунктів Шосткинської громади.
В результаті виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Горіли два житлові будинки та будівля господарського призначення. Через загрозу повторних ворожих ударів рятувальники періодично призупиняли роботи, — розповіли у відомстві. — Наразі усі осередки горіння ліквідували.