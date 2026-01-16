Новости
Последствия российских ударов по Сумщине, фото: ГСЧС

Российские БПЛА ночью атаковали жилищный сектор на Сумщине, возник масштабный пожар (ФОТО)

16 янв 2026, 13:40
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня, атакували безпілотниками житловий сектор в одному з населених пунктів Шосткинської громади.

В результаті виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Горіли два житлові будинки та будівля господарського призначення. Через загрозу повторних ворожих ударів рятувальники періодично призупиняли роботи, — розповіли у відомстві. — Наразі усі осередки горіння ліквідували.

Наслідки російських ударів по Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


