Наслідки російських ударів по Сумщині
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня, атакували безпілотниками житловий сектор в одному з населених пунктів Шосткинської громади.
В результаті виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Горіли два житлові будинки та будівля господарського призначення. Через загрозу повторних ворожих ударів рятувальники періодично призупиняли роботи, — розповіли у відомстві. — Наразі усі осередки горіння ліквідували.