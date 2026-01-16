Наслідки російських ударів по Сумщині, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня, атакували безпілотниками житловий сектор в одному з населених пунктів Шосткинської громади.

В результаті виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.