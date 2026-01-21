Денис Шмигаль, фото: Официальный телеграмм-канал Первого вице-премьер-министра

Ситуація в енергосистемі України залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення.

Про це сьогодні, 21 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні, — зазначив Шмигаль.

Міністр додав, що сьогодні упродовж дня над відновленням світла та тепла працювало 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади.

Також вдалося частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3 тис. 261 будинок.

Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе, — зазначив Шмигаль.

Шмигаль також повідомив, що на критичних точках столиці задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях.