Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве возобновят теплоснабжение более 3 тыс. домов

В Киеве ночью начнут возобновление отопления для 3 тыс. домов — Кличко

21 янв 2026, 21:36
999

У Києві розпочнуть подачу тепла у будинки, які через нещодавні російські обстріли залишилися без опалення.

Про це сьогодні, 21 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260, — зазначив він.

За словами мера, для того, щоб тепло дійшло до домівок жителів міста, потрібно орієнтовно дві доби.

Водопостачання вже відновили всім споживачам столиці.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров