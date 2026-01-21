Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві розпочнуть подачу тепла у будинки, які через нещодавні російські обстріли залишилися без опалення.
Про це сьогодні, 21 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260, — зазначив він.
За словами мера, для того, щоб тепло дійшло до домівок жителів міста, потрібно орієнтовно дві доби.
Водопостачання вже відновили всім споживачам столиці.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання, — додав він.
