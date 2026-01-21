У Києві відновлять теплопостачання для понад 3 тис. будинків

https://racurs.ua/ua/n211600-u-kyievi-vnochi-rozpochnut-vidnovlennya-opalennya-dlya-3-tys-budynkiv-klychko.html

Ракурс

У Києві розпочнуть подачу тепла у будинки, які через нещодавні російські обстріли залишилися без опалення.

Про це сьогодні, 21 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260, — зазначив він.

За словами мера, для того, щоб тепло дійшло до домівок жителів міста, потрібно орієнтовно дві доби.

Водопостачання вже відновили всім споживачам столиці.