Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві відновлять теплопостачання для понад 3 тис. будинків

У Києві вночі розпочнуть відновлення опалення для 3 тис. будинків — Кличко

21 січ 2026, 21:36
999

У Києві розпочнуть подачу тепла у будинки, які через нещодавні російські обстріли залишилися без опалення.

Про це сьогодні, 21 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260, — зазначив він.

За словами мера, для того, щоб тепло дійшло до домівок жителів міста, потрібно орієнтовно дві доби.

Водопостачання вже відновили всім споживачам столиці.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів