РФ ударила КАБами по Запорожскому району. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211627-rf-udarila-kabami-po-zaporojskomu-rayonu-odin-pogibshiy-i-chetvero-ranenyh.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по Запорізькій області.

У четвер, 22 січня ворожа авіація атакувала Комишуваху в Запорізькому районі. Окупанти скинули чотири КАБи. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину та чотирьох поранених. Пораненим надається вся необхідна медична допомога. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

Російський обстріл пошкодив 24 приватних житлових будинки та надвірні споруди. Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі однієї з приватних осель.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вдарили по житлових будинках у Кривому Розі. Наразі відомо про 12 постраждалих, серед них четверо дітей. Госпіталізували вісьмох осіб, у тому числі 1,5-річного хлопчика. Стан усіх середньої тяжкості.

Обстріл сильно пошкодив двоповерховий житловий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будинки, об'єкти інфраструктури й заклад культури.