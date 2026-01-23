Оккупанты обстреляли Черкасское в Донецкой области. Фото: прокуратура

Армія Росії обстріляла селище Черкаське в Краматорському районі Донецької області.

У четвер, 22 січня, о 22.50 ворог вдарив по населеному пункті безпілотниками типу «Герань-2». Під обстріл потрапив приватний сектор. Внаслідок влучань по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його п’ятирічний син, а також двоє їхніх сусідів. Про це прокуратура та поліція Донеччини повідомили у Facebook.

Також відомо про постраждалих. У важкому стані перебуває матір загиблої дитини. Ще троє її доньок віком 12, 14 та 16 років перебувають у стані середньої тяжкості. Медики діагностували у них вибухові травми, опіки й садна.

Крім того, поранень зазнала 34-річна місцева жителька. У самому селищі внаслідок обстрілів зруйновано два приватних будинки й пошкоджено два автомобілі.

Загалом напередодні правоохоронці зафіксувала 1 тис. 458 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Обстрілів зазнали шість населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Миколаївка, селище Черкаське, села Маяки та Щурове.

Нагадаємо, 22 січня російська авіація чотирма КАБами атакувала Комишуваху в Запорізькому районі. Заявлялося про щонайменше одну загиблу людину та чотирьох поранених. Обстріл пошкодив 24 приватних житлових будинки та надвірні споруди.