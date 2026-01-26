Впервые со времен Второй мировой войны — российские обстрелы поразили объект Киево-Печерской лавры (ФОТО)https://racurs.ua/n211671-vpervye-so-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-rossiyskie-obstrely-porazili-obekt-kievo-pecherskoy-lavry.htmlРакурс
Масована російська ракетно-дронова атака в ніч на 24 січня пошкодила об'єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар гендиректора заповідника Максима Остапенка.
Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкт Києво-Печерської лаври, — наголосив Остапенко.
Кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз «шахеди» і ракети летять по Києву, і в тому числі, завдають шкоду тепер уже і Києво-Печерській лаврі, — додав він.
Зокрема, пошкоджень зазнали:
- корпус №№ 66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер;
- корпус № 67 (Аннозачатіївська церква).
За словами Остапенка, вибуховою хвилею:
- вибито частину вікон і дверей;
- значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.
Водночас самі печери не постраждали.
Гендиректор зазначив, що це вперше, коли Лавра зазнала безпосередніх пошкоджень в результаті вибуху повітряної цілі: раніше спостерігалися пошкодження від шрапнелі, чи знаходили якісь залишки збитих обʼєктів.
Остапенко додав, що через відключення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик — це не дозволяє визначити вплив вибуху на обʼєкти заповідника.
Об'єкт культурної спадщини «Софійський собор та прилеглі до нього монастирські споруди і Києво-Печерська лавра» має три міжнародні статуси:
- об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року);
- об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою (з 2023 року);
- об'єкт, внесений до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом (з 2023 року);
- також до нього застосовується механізм посиленого захисту культурних цінностей описаний у Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.
Також про пошкодження об'єктів заповідника повідомила на своїй Фейсбук-сторінці віце-прем'єр із гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.
На місці працювали фахівці Заповідника і Національної поліції. Сьогодні проведемо детальне технічне обстеження й одразу почнемо відновлення та консервацію, — зазначила вона.
Бережна додала, що за час повномасштабного російського вторгнення руйнувань зазнали:
- 1 тис. 640 пам’яток культурної спадщини;
- 2 тис. 446 об'єктів культурної інфраструктури.
Джерело: «Інтерфакс-Україна», Тетяна Бережна