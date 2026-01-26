Последствия российских обстрелов, фото: «Интерфакс-Украина»

Ракурс

Масована російська ракетно-дронова атака в ніч на 24 січня пошкодила об'єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар гендиректора заповідника Максима Остапенка.

Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкт Києво-Печерської лаври, — наголосив Остапенко.

Кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз «шахеди» і ракети летять по Києву, і в тому числі, завдають шкоду тепер уже і Києво-Печерській лаврі, — додав він.

Зокрема, пошкоджень зазнали:

корпус №№ 66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер;

корпус № 67 (Аннозачатіївська церква).

За словами Остапенка, вибуховою хвилею:

вибито частину вікон і дверей;

значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Водночас самі печери не постраждали.

Гендиректор зазначив, що це вперше, коли Лавра зазнала безпосередніх пошкоджень в результаті вибуху повітряної цілі: раніше спостерігалися пошкодження від шрапнелі, чи знаходили якісь залишки збитих обʼєктів.

Остапенко додав, що через відключення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик — це не дозволяє визначити вплив вибуху на обʼєкти заповідника.

Об'єкт культурної спадщини «Софійський собор та прилеглі до нього монастирські споруди і Києво-Печерська лавра» має три міжнародні статуси:

об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року);

об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою (з 2023 року);

об'єкт, внесений до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом (з 2023 року);

також до нього застосовується механізм посиленого захисту культурних цінностей описаний у Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

Також про пошкодження об'єктів заповідника повідомила на своїй Фейсбук-сторінці віце-прем'єр із гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.

На місці працювали фахівці Заповідника і Національної поліції. Сьогодні проведемо детальне технічне обстеження й одразу почнемо відновлення та консервацію, — зазначила вона.

Бережна додала, що за час повномасштабного російського вторгнення руйнувань зазнали:

1 тис. 640 пам’яток культурної спадщини;

2 тис. 446 об'єктів культурної інфраструктури.

Джерело: «Інтерфакс-Україна», Тетяна Бережна