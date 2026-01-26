Умер 36-летний Александр Зибров, который получил тяжелые ранения 9 января, фото: ГСЧС

Помер пожежник-рятувальник 24-ї державної пожежно-рятувальної частини 36-річний Олександр Зібров, який отримав тяжкі травми внаслідок повторного російського удару у Дарницькому районі Києва 9 січня.

Лікарі 18 днів боролися за його життя. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

У ніч на 9 січня 2026 року російські загарбники здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Києву. Тоді у столиці загинули четверо осіб, зокрема медик Сергій Смоляк, який потрапив під повторний російський удару у Дарницькому районі. Також тоді повідомлялося про 22 постраждалих, серед яких — п’ятеро рятувальників.