Помер 36-річний Олександр Зібров, який зазнав тяжких поранень 9 січня, фото: ДСНС

Помер пожежник, який потрапив під повторний удар у Києві 9 січня — ДСНС

26 січ 2026, 12:55
999

Помер пожежник-рятувальник 24-ї державної пожежно-рятувальної частини 36-річний Олександр Зібров, який отримав тяжкі травми внаслідок повторного російського удару у Дарницькому районі Києва 9 січня.

Лікарі 18 днів боролися за його життя. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Помер 36-річний Олександр Зібров, який зазнав тяжких поранень 9 січня, фото: ДСНС

У ніч на 9 січня 2026 року російські загарбники здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Києву. Тоді у столиці загинули четверо осіб, зокрема медик Сергій Смоляк, який потрапив під повторний російський удару у Дарницькому районі. Також тоді повідомлялося про 22 постраждалих, серед яких — п’ятеро рятувальників.

