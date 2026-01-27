В центре города Мирноград уже продолжаются стрелковые бои. Фото:

https://racurs.ua/n211697-strelkovye-boi-uje-prohodyat-v-centre-mirnograda-komandovanie.html

Ракурс

Армія РФ посилює штурми на Покровському напрямку в Донецькій області.

Зокрема, ворог активізував тиск у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста тривають стрілецькі бої. Для подальшого штурму так званого «верхнього» Мирнограду противник продовжує накопичувати важку техніку в районі Новогродівки. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ 27 січня повідомив у Facebook.

Українські десантники спільно з 1-м корпусом Нацгвардії «Азов» блокують росіян на лінії східні околиці Мирнограду — Красний Лиман — Родинське.

Захисники інформують, що у районі Покровська окупанти зосередили основні зусилля на спробах окупації Гришиного. Ворог користується поганою погодою та накопичує легку техніку та особовий склад у промисловій зоні на північному заході міста.

Противник намагається просуватися в напрямку Гришиного кількома маршрутами. Нещодавно групі російських військових вдалося проникнути в населений пункт, однак її ліквідували.

Військові додали, що на цих ділянках фронту окупанти суттєво наростили використання різноманітних безпілотників. Наразі противник активно застосовує БпЛА типу «Молнія», які несуть на борту по два FPV-дрони та завдають по цілях потрійного удару.

Крім того, ворог застосовує дрони на оптичному волокні, які можуть летіти на понад 20 км углиб української оборони. Також РФ ще активніше застосовує авіацію — за минулий тиждень окупанти скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що приблизно на 20% більше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, у Сумській області росіяни намагалися атакувати позиції 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ, яка тримає оборону між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка. Однак ворога вдалося вчасно виявили та атакували ще на підступах до лінії оборони.