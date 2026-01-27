Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: ДСНС

На Донеччині двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по приватному житловому сектору міста Слов’янська.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували чоловіка 2005 р. н. та передали його медикам «швидкої». Згодом дістали тіла двох загиблих — чоловіка 1977 р. н. та жінки 1980 р. н., — розповіли у відомстві.

Авіаударом було пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, під завалами одного з них опинилися троє людей.