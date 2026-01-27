Новости
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: ДСНС

Расисты обрушились на жилой сектор Славянска — погибли два человека (ФОТО)

27 янв 2026, 14:58
999

На Донеччині двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по приватному житловому сектору міста Слов’янська.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували чоловіка 2005 р. н. та передали його медикам «швидкої». Згодом дістали тіла двох загиблих — чоловіка 1977 р. н. та жінки 1980 р. н., — розповіли у відомстві.

Авіаударом було пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, під завалами одного з них опинилися троє людей.

Рятувальники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені, — додали у ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


