Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: ДСНС
На Донеччині двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по приватному житловому сектору міста Слов’янська.
Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували чоловіка 2005 р. н. та передали його медикам «швидкої». Згодом дістали тіла двох загиблих — чоловіка 1977 р. н. та жінки 1980 р. н., — розповіли у відомстві.
Авіаударом було пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, під завалами одного з них опинилися троє людей.
Рятувальники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені, — додали у ДСНС.