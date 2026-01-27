Обледенение проводов фиксируют в Николаевской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n211708-na-nikolaevschine-iz-za-obledeneniya-provodov-i-oborudovaniya-avariynye-otklucheniya-video.html

Ракурс

Погодні умови ускладнили роботу енергетиків на Миколаївщині.

Протягом доби надійшли десятки локальних заявок щодо знеструмлення або неувімкнення споживачів після графіків погодинних відключень через погодні умови.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба «Миколаївобленерго».

Починаючи з вечора 26 січня, на території окремих громад зафіксовано обледеніння, зокрема й енергообладнання, — розповіли у компанії.

На перший погляд нешкідливий крижаний панцир на проводах насправді несе серйозну загрозу. Чим більший шар льоду — тим імовірніші обриви, короткі замикання та інші аварійні ситуації. Обледенілі дроти стають у рази важчими і можуть не лише обірватися, а й «покласти» значну частину повітряної лінії, — додали в обленерго.

Зазначається, що у найбільш постраждалі райони направлено додаткові бригади, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені лінії:

Роботи ускладнюються тим, що на дорогах і полях також ожеледь — доїзд ускладнений або взагалі неможливий. Прогноз погоди на найближчі дні теж невтішний: мокрий сніг із дощем та сильний вітер.

Енергетики наголошують — обледенілі проводи несуть і пряму загрозу життю: