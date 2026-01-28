Российские захватчики за сутки потеряли 690 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n211713-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-690-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 236 тис. 570 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 690 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 609 танків;
- 23 тис. 958 бойових броньованих машин;
- 36 тис. 713 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 629 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 286 одиниць засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 117 тис. 724 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 205 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 76 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 53 одиниці спеціальної техніки.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень.
Рашисти вчора завдали по території України 92 авіаудари та скинули 275 КАБів. Крім цього, задіяли 7 тис. 915 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 903 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 61 — із РСЗВ.
Ворог завдавав авіаційних ударів керованими бомбами, зокрема, по таких населених пунктах:
- Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області;
- Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника.