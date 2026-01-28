Рашисты за сутки потеряли 690 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n211713-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-690-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 236 тис. 570 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 690 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 609 танків;

23 тис. 958 бойових броньованих машин;

36 тис. 713 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 629 одиниць РСЗВ;

1 тис. 286 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

117 тис. 724 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 205 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

76 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 53 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень.

Рашисти вчора завдали по території України 92 авіаудари та скинули 275 КАБів. Крім цього, задіяли 7 тис. 915 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 903 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 61 — із РСЗВ.

Ворог завдавав авіаційних ударів керованими бомбами, зокрема, по таких населених пунктах:

Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області;

Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника.