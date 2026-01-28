Новини
Ракурс
Рашисти за добу втратили 690 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 690 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

28 січ 2026, 08:26
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 236 тис. 570 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 690 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 609 танків;
  • 23 тис. 958 бойових броньованих машин;
  • 36 тис. 713 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 629 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 286 одиниць засобів ППО;
  • 434 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 117 тис. 724 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 205 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 76 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 53 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень.

Рашисти вчора завдали по території України 92 авіаудари та скинули 275 КАБів. Крім цього, задіяли 7 тис. 915 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 903 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 61 — із РСЗВ.

Ворог завдавав авіаційних ударів керованими бомбами, зокрема, по таких населених пунктах:

  • Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області;
  • Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника.

Джерело: Ракурс


