Взяття в полон російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

На Лиманському напрямку спецпризначенці «ДОЗОРу» ДПСУ та 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха провели спільну ударно-пошукову операцію на позиції ворога, в результаті якої взяли в полон двох рашистів.

Про це сьогодні, 27 січня повідомляє прес-служба ДПСУ.

В результаті стрілецького бою відновлено втрачену позицію та взято в полон двох військовослужбовців зс рф. Під час фільтраційних заходів встановлено спеціальності полонених в окупаційній армії. Ворожого снайпера та зв’язківця передано компетентним органам, — вказано в повідомленні.

У ДПСУ зазначають, що ця операція проводиться у чіткій взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу ЗСУ.