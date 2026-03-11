Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Російські загарбники на Південно-Слобожанському напрямку намагаються прикрити свої позиції системами радіоелектронної боротьби та радіолокації. Цими комплексами вони прагнуть заглушити українські безпілотники та прикрити свою техніку й особовий склад від ударів з неба.

Відео знищення систем захисту рашистів дронами РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону опублікувала сьогодні. 11 березня, прес-служба ДПСУ.

Під час чергового відпрацювання пілоти дронів виявили ключові елементи ворожої системи радіоелектронного прикриття та завдали по них ударів, — розповіли у ДПСУ. — У результаті бойової роботи уражено 6 засобів радіоелектронної боротьби, 2 радіолокаційні станції та 2 антени зв’язку противника.

У відомстві наголошують, що знищення таких цілей послаблює ворога: