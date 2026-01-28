Последствия российской атаки на Киев в ночь на 28 января, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.

У Києві сталися падіння уламків безпілотників на будівлі. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зафіксовані два інциденти, які сталися у Голосіївському районі Києва:

уламки БПЛА впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі й спричинили пожежу. Її вже ліквідували;

внаслідок падіння уламків БПЛА на відкритій території — на проїжджу частину дороги — вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку.