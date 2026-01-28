Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ у ніч на 28 січня, фото: ДСНС

У Києві уламки російського дрона впали на багатоповерхівку (ФОТО)

28 січ 2026, 08:57
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.

У Києві сталися падіння уламків безпілотників на будівлі. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зафіксовані два інциденти, які сталися у Голосіївському районі Києва:

  • уламки БПЛА впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі й спричинили пожежу. Її вже ліквідували;
  • внаслідок падіння уламків БПЛА на відкритій території — на проїжджу частину дороги — вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку.

Постраждалих немає, — зазначив Кличко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів