Наслідки російської атаки на Київ у ніч на 28 січня, фото: ДСНС
У Києві уламки російського дрона впали на багатоповерхівку (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.
У Києві сталися падіння уламків безпілотників на будівлі. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зафіксовані два інциденти, які сталися у Голосіївському районі Києва:
- уламки БПЛА впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі й спричинили пожежу. Її вже ліквідували;
- внаслідок падіння уламків БПЛА на відкритій території — на проїжджу частину дороги — вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку.
Постраждалих немає, — зазначив Кличко.