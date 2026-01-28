Тестирование связи 5G началось в Бородянке на Киевщине

Тестирование связи 5G началось в Бородянке на Киевщинеhttps://racurs.ua/n211727-testirovanie-svyazi-5g-nachalos-v-borodyanke-na-kievschine.htmlРакурс
У Бородянці на Київщині стартувало тестування технології 5G. Це постраждале в ході російської окупації селище стало другим населеним пунктом в Україні після Львова, де в центральній частині працюють базові станції нового покоління зв’язку.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Для нас це більше, ніж про швидкість інтернету. Ми відновлюємо Бородянку комплексно: житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, модернізуємо тепло-, водо- та електромережі, впроваджуємо енергоефективні рішення й безбар'єрність, — наголосив він.
За словами міністра, у Бородянці вже відновлено понад 600 об'єктів:
- 25 багатоквартирних будинків;
- 570 приватних будинків;
- п’ять закладів освіти;
- чотири інші громадські будівлі.
Також здійснюється будівництво дев’яти нових багатоповерхівок, яке планують завершити у 2026 році.
Триває робота над системою «безпечного міста» з відеоспостереженням та сучасним освітленням. Запроваджується сучасний громадський транспорт — на сонячній енергії, — додав Кулеба. — Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями — від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом.