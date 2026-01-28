Тестування зв’язку 5G розпочалося у Бородянці на Київщині

В Україні розширюють тестування зв’язку нового покоління, фото: Google Gemini

Ракурс

У Бородянці на Київщині стартувало тестування технології 5G. Це постраждале в ході російської окупації селище стало другим населеним пунктом в Україні після Львова, де в центральній частині працюють базові станції нового покоління зв’язку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Для нас це більше, ніж про швидкість інтернету. Ми відновлюємо Бородянку комплексно: житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, модернізуємо тепло-, водо- та електромережі, впроваджуємо енергоефективні рішення й безбар'єрність, — наголосив він.

За словами міністра, у Бородянці вже відновлено понад 600 об'єктів:

25 багатоквартирних будинків;

570 приватних будинків;

п’ять закладів освіти;

чотири інші громадські будівлі.

Також здійснюється будівництво дев’яти нових багатоповерхівок, яке планують завершити у 2026 році.