З п’ятниці, 30 січня, в місті тимчасово припинять подачу гарячої води. Відповідне рішення ухвалили через дефіцит теплової потужності, що виник внаслідок російських атак. Про це 28 січня повідомила прес-служба Теплокомуненерго.

Зазначається, що за нинішніх умов обласний центр не має достатнього ресурсу, щоб одночасно підтримувати стабільне опалення житлового фонду та забезпечувати гаряче водопостачання. Всі доступні можливості комунальники тимчасово спрямують на підтримку стабільної роботи системи опалення. Це роблять для того, щоб зберегти тепло в житлових будинках.

У міськраді поінформували, що відновлення гарячого водопостачання в Чернігові планується орієнтовно за один тиждень. Жителів обласного центру закликали із розумінням поставитися до незручностей.

Нагадаємо, 27 січня російська армія повторно атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Там зафіксовані колосальні руйнування. Ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.