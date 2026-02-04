Юлия Свириденко, фото: Facebook/Юлия Свириденко

https://racurs.ua/n211873-kommunalnye-predpriyatiya-doljny-avtomaticheski-pereschitat-platejki-esli-ne-bylo-vody-i-tepla.html

Ракурс

Надавачі послуг мають автоматично перерахувати платіжки, якщо не було тепла, води тощо.

Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами зустрічі з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

Зустрілася з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Доручила забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення Уряду про перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів, — зазначила Свириденко.

Перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому, — додала вона.

За її словами, це рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати, — наголосила прем'єр.

Наприкінці січня Кабмін хвалив постанову, яка затверджує автоматичне проведення перерахунку за ненадані або надані у неповному обсязі комунальні послуги. За дні, коли послуги були відсутні у звʼязку з ліквідацією наслідків обстрілів чи аварій, плата не нараховується.