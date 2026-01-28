Армия РФ начала применять по Харьковщине ударные дроны с искусственным интеллектом. Фото:

https://racurs.ua/n211737-rf-uje-bet-po-harkovschine-dronami-iz-ii-oni-sami-vybiraut-celi.html

Ракурс

Армія РФ почала застосовувати по Харківщині «розумні» ударні дрони.

Окупанти почали використовувати для обстрілів дрони-камікадзе V2U, які працюють на штучному інтелекті і можуть самі обирати цілі й атакувати їх. Наразі відомо про 16 випадків ураження такими дронами цілей в області. Про це Харківська обласна прокуратура 28 січня повідомила у Telegram.

Як відомо, V2U — це російський баражуючий боєприпас, який оснащений штучним інтелектом для автономного пошуку та ураження цілей. БпЛА здатний працювати без постійного зв’язку з оператором та в умовах дії РЕБ. Важить такий безпілотник 3,5 кг, а в повітрі може перебувати до години часу.

Штучний інтелект, яким оснащений БпЛА, порівнює зображення з камери із заздалегідь завантаженими цілями і самостійно приймає рішення про атаку. Ці дрони-камікадзе ворог активно використовує з початку 2025 року.

Нагадаємо, 24 січня російський дрон-камікадзе типу «Шахед» атакував українські вертольоти у районі Кропивницького. Для обстрілу загарбники використали термінали супутникового зв’язку Starlink, а сам дрон перебував під керуванням оператора БпЛА.