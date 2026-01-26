Російський дрон з системою Starlink вже долетів до Дніпра. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211683-rosiyski-drony-zi-starlink-dolitaut-do-dnipra-foto.html

Ракурс

Російський БпЛА, оснащений системою супутникового зв’язку Starlink, долетів до Дніпра.

Цей дрон, на відміну від російського дрона типу «Молнія» літає на паливі та може подолати до 500 км. Про це військовий і фахівець у галузі військових радіотехнологій і радник міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив у Facebook.

На жаль, фіксуємо факт того, що БпЛА БМ-35 на «Старлінці» долетів вже до Дніпра… Тема «Старлінка» у ворога стає все більш актуальною, — йдеться у повідомленні.

Напередодні військовий інформував, що 24 січня ворожий БпЛА типу «Шахед» атакував українські вертольоти у районі Кропивницького. Для обстрілу загарбники могли вперше використали термінали супутникового зв’язку Starlink, а сам дрон перебував під керуванням оператора БпЛА.

Нагадаємо, у грудні минулого року Головне управління розвідки інформувало, що росіяни змогли адаптувати до «Старлінка» розвідувальний безпілотник «Молнія». Раніше окупанти використовували FPV-камікадзе літакового типу «Молнія», який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором.

Згодом ворог почав використовувати модифікацію «Молнія-2» з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.