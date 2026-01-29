Новости
В Украину вернули 1 тыс. тел погибших. Фото: Координационный штаб

29 янв 2026, 12:57
В Україні повернули 1 тис. тіл загиблих.

Репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто тисячу тіл загиблих, відбулися 29 січня. Росіяни стверджуються, що всі загиблі — це українські військові. Фахівці незабаром проведуть всі необхідні заходи, щоб ідентифікувати їх. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

У штабі наголосили, що повернути тіла вдалося внаслідок спільної роботи їхніх представників з СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсмена, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур. Також подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

В Україну повернули 1 тис. тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб

В Україну повернули 1 тис. тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб

В Україну повернули 1 тис. тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб

В Україну повернули 1 тис. тіл загиблих. Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, 19 грудня минулого року в Україну також було повернуто 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належала українським військовослужбовцям.

Источник: Ракурс


