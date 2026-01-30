Сколько многоэтажек в Киеве еще без тепла, рассказал Кличко

Ракурсhttps://racurs.ua/
Виталий Кличко, фото: Официальный портал Киева
Сколько многоэтажек в Киеве еще без тепла, рассказал Кличкоhttps://racurs.ua/n211770-skolko-mnogoetajek-v-kieve-esche-bez-tepla-rasskazal-klichko.htmlРакурс
У Києві 378 багатоповерхівок ще залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині.
Про це сьогодні, 30 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перші понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50.
Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян, — додав він.
Нагадаємо, вчора віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомляв, що загалом в Україні без тепла залишалися трохи більше 900 житлових будинків, із них 613 — у Києві.