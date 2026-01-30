Новини
Ракурс
Віталій Кличко, фото: Офіційний портал Києва

Скільки багатоповерхівок у Києві ще без тепла, розповів Кличко

30 січ 2026, 09:58
999

У Києві 378 багатоповерхівок ще залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині.

Про це сьогодні, 30 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перші понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50.

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян, — додав він.


Нагадаємо, вчора віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомляв, що загалом в Україні без тепла залишалися трохи більше 900 житлових будинків, із них 613 — у Києві.

Джерело: Ракурс


