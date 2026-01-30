Ракурсhttps://racurs.ua/
Мобильные стирально-душевые комплексы теперь работают и в Киеве, фото: Петр Порошенко
Созданные для военных мобильные стирально-душевые комплексы теперь помогают и киевлянам (ФОТО)https://racurs.ua/n211778-sozdannye-dlya-voennyh-mobilnye-stiralno-dushevye-kompleksy-teper-pomogaut-i-kievlyanam-foto.htmlРакурс
Мобільні прально-душові комплекси, створені, щоб покращити комфорт військових в екстремальних умовах, тепер допомагають і цивільним у Києві.
Про це у своєму Telgram-каналі повідомив лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко.
Тепер наші мобільні прально-душові комплекси працюють не тільки на всій лінії фронту, а й у Києві. Люди можуть вперше за 10 днів попрати та одразу посушити речі, зарядити гаджети та ліхтарики, зігріти дітей та себе чаєм, кавою та печивом, — зазначив Порошенко.
Кажуть, що тримаються, бо розуміють, що на фронті хлопцям та дівчатам ще важче. Хотів би я зараз поглянути в очі тим, хто висміював, що ми створюємо ці комплекси, — додав він.
Нагадаємо, кілька років тому Порошенко показав мобільні лазні, які для українських військових виготовляють із використаних морських контейнерів для натівської зброї.