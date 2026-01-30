Новости
Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

БПЛА поразили замаскированную российскую РСЗО «Тип-63» (ВИДЕО)

30 янв 2026, 15:00
999

Екіпажі БПЛА Держприкордонслужби спільно із Силами оборони виявили та уразили реактивну систему залпового вогню «Тип-63», яку рашисти намагалися замаскувати.

Відповідне відео сьогодні, 30 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

В результаті влучання, почалося активне детонування боєкомплекту, — зазначили у ДПСУ.

На відео показано момент влучання та наслідки детонації враженої російської РСЗВ.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

«Тип-63» — це реактивна система залпового вогню китайського виробництва калібру 107 мм.

РСЗВ «Тип-63», фото: «Вікіпедія»

Источник: Ракурс


