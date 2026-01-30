Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

БПЛА вразили замасковану російську РСЗВ «Тип-63» (ВІДЕО)

30 січ 2026, 15:00
999

Екіпажі БПЛА Держприкордонслужби спільно із Силами оборони виявили та уразили реактивну систему залпового вогню «Тип-63», яку рашисти намагалися замаскувати.

Відповідне відео сьогодні, 30 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

В результаті влучання, почалося активне детонування боєкомплекту, — зазначили у ДПСУ.

На відео показано момент влучання та наслідки детонації враженої російської РСЗВ.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

«Тип-63» — це реактивна система залпового вогню китайського виробництва калібру 107 мм.

РСЗВ «Тип-63», фото: «Вікіпедія»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів