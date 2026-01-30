Ирландия выделила 25 млн евро на ремонт энергетических объектов Украины. Фото:

https://racurs.ua/n211782-irlandiya-vydelila-25-mln-evro-na-remont-energeticheskih-obektov-ukrainy.html

Ракурс

Ірландія надасть Україні енергетичну підтримку.

Дублін перерахував 25 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України (Ukraine Energy Support Fund) на відновлення критичної інфраструктури країни. Ця допомога надається на тлі холодної зими та через постійні російські обстріли й регулярні відключення світла населенню. Про це заявила міністр закордонних справ Ірландії Хелен МакЕнті, йдеться на сайті МЗС.

За її словами, російська армія цинічно використовує екстремальні зимові умови проти народу України, систематично руйнуючи критичну енергетичну інфраструктуру. А ці 25 млн євро мають допомогти повернути світло та тепло в оселі українців.

Державний міністр з питань міжнародного розвитку та діаспори Ніл Річмонд заявив, що внесок Ірландії є важливим сигналом незмінної підтримки України і доповнює існуючу гуманітарну та розвиткову допомогу країні.

Нагадаємо, 22 січня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що до України надійшло шість вантажів загальною вагою понад 50 т із Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. У пакети допомоги увійшли силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори та освітлювальні щогли.

Також в Україну мала прибути партія енергетичного обладнання з Чехії, а з Польщі — 400 генераторів. Також Україні була обіцяна допомога від Австрії.