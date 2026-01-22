Європа передала Україні понад 50 т енергетичного обладнання. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211626-shist-krayin-ievropy-peredaly-ukrayini-50-t-energetychnogo-obladnannya-shmygal.html

Ракурс

Європа продовжує надавати міжнародну гуманітарну допомогу Україні, яка потерпає через надзвичайну ситуацію в енергосистемі.

За останні два дні до України надійшло шість вантажів загальною вагою понад 50 т із Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії. До складу допомоги увійшли силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори та освітлювальні щогли. Очікуються партії допомоги від Чехії, Польщі та Австрії. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль 22 січня повідомив у соцмережах.

За його словами, завтра в Україну має прибути партія енергетичного обладнання з Чехії. З Польщі вже прямує 400 генераторів. А допомога від Австрії на шляху до резервного хабу Міністерства енергетики.

Шмигаль поінформував, що підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправили 114 т устаткування.

Водночас сьогодні стало відомо, що Литва відправить Україні електрогенератори на суму у понад 2 млн євро.

У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло — електрогенератори на суму понад 2 млн євро. Литва разом з Україною. Слава Україні! — про це литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс повідомив у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, 21 січня в українському МЗС заявили, що Азербайджан відправив українському народу енергетичне обладнання для відновлення електропостачання у постраждалих від російських атак областях. Передали 12 низьковольтних панелей, 11 генераторів, п’ять трансформаторів та 27 тис. метрів кабелю.