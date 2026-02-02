Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела Запорожского района 2 февраля, фото: Запорожская ОГА

Российский беспилотник разрушил дом в Запорожском районе — погиб человек (ФОТО)

2 фев 2026, 15:15
999

На Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника загинула жінка. Ще одну людину поранено.

Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни безпілотником зруйнували будинок у Веселому Гаї — 38-річна жінка загинула, 59-річна — зазнала поранень. Їй надається уся необхідна допомога, — зазначив Федоров.

Згодом він також повідомив, що росіяни завдали удару по Запоріжжю.

Зруйновано приватний будинок. Щодо постраждалих — інформація уточнюється, — зазначив очільник ОВА.

Наслідки російського обстрілу Запорізького району 2 лютого, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров