Последствия российского обстрела Запорожского района 2 февраля, фото: Запорожская ОГА

Ракурс

На Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника загинула жінка. Ще одну людину поранено.

Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни безпілотником зруйнували будинок у Веселому Гаї — 38-річна жінка загинула, 59-річна — зазнала поранень. Їй надається уся необхідна допомога, — зазначив Федоров.

Згодом він також повідомив, що росіяни завдали удару по Запоріжжю.