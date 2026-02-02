Рашисты ударили дроном по рынку в Харькове, есть пострадавшие — мэрhttps://racurs.ua/n211810-rashisty-udarili-dronom-po-rynku-v-harkove-est-postradavshie-mer.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, вдень завдали удару дроном по ринку у Слобідському районі Харкова.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів, — розповів мер Харкова.
Також про удар ворожим БПЛА по Харкову повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару двоє людей отримали поранення. Медики надають всю необхідну допомогу, — зазначив він.
Синєгубов повідомив, що протягом минулого тижня російських ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів Харківської області, зокрема і Харків:
- внаслідок обстрілів постраждали 24 людини;
- дев’ятеро людей загинули.
Також внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 14-річний підліток.