Российский дрон ударил по рынку в Харькове, фото: Wikimapia

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, вдень завдали удару дроном по ринку у Слобідському районі Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів, — розповів мер Харкова.

Також про удар ворожим БПЛА по Харкову повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару двоє людей отримали поранення. Медики надають всю необхідну допомогу, — зазначив він.

Синєгубов повідомив, що протягом минулого тижня російських ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів Харківської області, зокрема і Харків:

внаслідок обстрілів постраждали 24 людини;

дев’ятеро людей загинули.

Також внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 14-річний підліток.