Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский дрон ударил по рынку в Харькове, фото: Wikimapia

Рашисты ударили дроном по рынку в Харькове, есть пострадавшие — мэр

2 фев 2026, 15:49
999

Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, вдень завдали удару дроном по ринку у Слобідському районі Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів, — розповів мер Харкова.

Також про удар ворожим БПЛА по Харкову повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару двоє людей отримали поранення. Медики надають всю необхідну допомогу, — зазначив він.

Синєгубов повідомив, що протягом минулого тижня російських ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів Харківської області, зокрема і Харків:

  • внаслідок обстрілів постраждали 24 людини;
  • дев’ятеро людей загинули.

Також внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 14-річний підліток.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров