Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара в Алексеево-Дружковке, фото: Донецкая ОВА
На Донетчине под российский удар попала ранее эвакуированная семья — есть погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n211812-na-donetchine-pod-rossiyskiy-udar-popala-ranee-evakuirovannaya-semya-est-pogibshie-i-ranenye.htmlРакурс
На Донеччині двоє людей загинули та ще троє поранені внаслідок російського нічного авіаудару по Олексієво-Дружківці.
Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни скинули авіабомбу просто на житловий будинок, де перебувала сім’я з 5 людей: подружжя і троє дітей. Загинули батько і повнолітній син, поранення отримали мати, 16-річна донька і 11-річний син, — розповів він.
За словами очільника ОВА, ця сім’я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.
Поруч зі співчуттям вирує і обурення, адже батьки свідомо ухвалили рішення кинути далекий від фронту регіон і повернути власних дітей під ворожі бомби, — додав він. — Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров’я!