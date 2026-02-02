Последствия российского авиаудара в Алексеево-Дружковке, фото: Донецкая ОВА

Ракурс

На Донеччині двоє людей загинули та ще троє поранені внаслідок російського нічного авіаудару по Олексієво-Дружківці.

Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули авіабомбу просто на житловий будинок, де перебувала сім’я з 5 людей: подружжя і троє дітей. Загинули батько і повнолітній син, поранення отримали мати, 16-річна донька і 11-річний син, — розповів він.

За словами очільника ОВА, ця сім’я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.