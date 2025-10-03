Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские обстрелы обесточили часть Донбасса

Часть Донетчины обесточена из-за российских обстрелов — ОВА

3 окт 2025, 20:58
999

Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 3 жовтня, ввечері у своєму Telegaram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська, — зазначив він.

Філашкін наголосив, що рашисти продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі.

Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров