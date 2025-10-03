Читайте также
Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів.
Про це сьогодні, 3 жовтня, ввечері у своєму Telegaram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська, — зазначив він.
Філашкін наголосив, що рашисти продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі.
Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання, — додав він.