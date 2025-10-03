Российские обстрелы обесточили часть Донбасса

Ракурс

Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 3 жовтня, ввечері у своєму Telegaram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська, — зазначив він.

Філашкін наголосив, що рашисти продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі.