Російські обстріли знеструмили частину Донеччини, фото:

Частина Донеччини знеструмлена через російські обстріли — ОВА

3 жов 2025, 20:58
Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 3 жовтня, ввечері у своєму Telegaram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська, — зазначив він.

Філашкін наголосив, що рашисти продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі.

Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання, — додав він.

