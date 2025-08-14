На Донеччині почали примусову евакуацію з Дружківки та кількох сіл — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n208486-na-donechchyni-pochaly-prymusovu-evakuaciu-z-drujkivky-ta-kilkoh-sil-ova.htmlРакурс
На Донеччині розпочинають обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.
Про це сьогодні, 14 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області, — зазначив він. — Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.
За словами Філашкіна, російські загарбники щодня обстрілюють Донеччину близько 3 тис. разів, тож перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя.
Усі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації. Закликав їх якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання, — додав він.