Силы обороны Украины уничтожили ряд вражеских целей, фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 лютого, здійснили серію результативних уражень по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у районі Курахівки (тимчасово окуповані території Донецької області) уражено два пункти управління противника — полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників;

здійснено ураження ворожих пунктів управління БПЛА у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.