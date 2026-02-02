Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 лютого, здійснили серію результативних уражень по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у районі Курахівки (тимчасово окуповані території Донецької області) уражено два пункти управління противника — полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників;
- здійснено ураження ворожих пунктів управління БПЛА у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.
Втрати окупантів уточнюються, — зазначили у Генштабі. — Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України.