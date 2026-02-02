Новости
Силы обороны Украины уничтожили ряд вражеских целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили вражеские пункты управления и склад боеприпасов — Генштаб

2 фев 2026, 17:49
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 лютого, здійснили серію результативних уражень по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі Курахівки (тимчасово окуповані території Донецької області) уражено два пункти управління противника — полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників;
  • здійснено ураження ворожих пунктів управління БПЛА у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

Втрати окупантів уточнюються, — зазначили у Генштабі. — Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Источник: Ракурс


