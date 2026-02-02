Российский дрон атаковал коммунальное транспортное средство на Сумщине — трое раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n211815-rossiyskiy-dron-atakoval-kommunalnoe-transportnoe-sredstvo-na-sumschine-troe-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, вдень атакували безпілотником центральну частину Харкова, постраждали двоє людей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торговельних павільйонів одного з ринків у Слобідському районі міста, — розповіли у відомстві.
Внаслідок російської атаки пошкоджені:
- зупинка громадського транспорту;
- фасад і вікна торговельних павільйонів;
- вантажівка.
Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що удару було завдано орієнтовно о 14.25. За попередньою інформацією, рашисти використали БПЛА «Молнія»,
Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони, автомобілі. Двоє чоловіків отримали поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога, — зазначили в прокуратурі.
За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).