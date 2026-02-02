Последствия российской атаки в Сумской области, фото: Сумская областная прокуратура

Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, вдень атакували безпілотником центральну частину Харкова, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торговельних павільйонів одного з ринків у Слобідському районі міста, — розповіли у відомстві.

Внаслідок російської атаки пошкоджені:

зупинка громадського транспорту;

фасад і вікна торговельних павільйонів;

вантажівка.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що удару було завдано орієнтовно о 14.25. За попередньою інформацією, рашисти використали БПЛА «Молнія»,

Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони, автомобілі. Двоє чоловіків отримали поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога, — зазначили в прокуратурі.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).