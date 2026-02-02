Новости
Последствия российской атаки в Сумской области, фото: Сумская областная прокуратура

Российский дрон атаковал коммунальное транспортное средство на Сумщине — трое раненых (ФОТО)

2 фев 2026, 18:47
999

Російські загарбники сьогодні, 2 лютого, вдень атакували безпілотником центральну частину Харкова, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торговельних павільйонів одного з ринків у Слобідському районі міста, — розповіли у відомстві.

Внаслідок російської атаки пошкоджені:

  • зупинка громадського транспорту;
  • фасад і вікна торговельних павільйонів;
  • вантажівка.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що удару було завдано орієнтовно о 14.25. За попередньою інформацією, рашисти використали БПЛА «Молнія»,

Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони, автомобілі. Двоє чоловіків отримали поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога, — зазначили в прокуратурі.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Російський дрон атакував один із ринків Харкова 2 лютого, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


