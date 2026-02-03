Уничтожение вражеских целей на ТОТ, скриншот видео

Ракурс

Сили спеціальних операцій ЗСУ за кілька днів нанесли дронами FP-2 успішні вогневі ураження по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.

Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Зокрема:

на Запорізькому напрямку ССО поцілили у склад боєприпасів та розміщення особового складу противника в населеному пункті Зелений Гай;

у населеному пункті Велика Новосілка на ТОТ Донеччини ССО уразили пункт тимчасової дислокації підрозділу зі складу 29 ЗВА, а також склади боєприпасів підрозділу зі складу 58 А;

у населеному пункті Токмак на ТОТ Запоріжжя було уражено пункт технічного обслуговування БпЛА підрозділу зі складу 22-ї обр СпП;

в районі населеного пункту Микільське уражено майстерню з обслуговування БПЛА противника.