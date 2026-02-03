Чрезвычайную ситуацию техногенного характера объявили в Харькове

В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию, фото: «Укринформ»

На Харківщині внаслідок масштабних російських обстрілів в ніч на сьогодні, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об'єкти Приватного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5», а також електропідстанції «Харківська» та «Залютине».

Про це під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ) розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Зазначається, що частина обладнання на вказаних об'єктах зазнала серйозних руйнувань. У результаті:

було припинене теплопостачання 929 об'єктів, з яких 853 — житлові будинки;

без тепла залишилися майже 105 тис. абонентів.

Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян, — наголосив Терехов. Зазначається, що рішенням КТЕБ цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Вночі під час масованої російської атаки Терехов у своєму Telegram-каналі повідомляв, що для недопущення замерзання у тепломережі доведеться злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ міста.

У звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності — там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети. За потреби будемо оперативно розгортати додаткові пункти обігріву, — зазначив він тоді.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що, за попередньою інформацією, для атак по енергоінфраструктурі регіону ворог застосував:

ударні БпЛА типу «Герань-2»;

РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами;

ракети;

авіаційні боєприпаси.

Крім того, у Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Постраждали чотири мирні жителі — двоє чоловіків та двоє жінок.