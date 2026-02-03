Чрезвычайную ситуацию техногенного характера объявили в Харькове

Чрезвычайную ситуацию техногенного характера объявили в Харьковеhttps://racurs.ua/n211837-chrezvychaynuu-situaciu-tehnogennogo-haraktera-obyavili-v-harkove.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок масштабних російських обстрілів в ніч на сьогодні, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об'єкти Приватного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5», а також електропідстанції «Харківська» та «Залютине».
Про це під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ) розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє прес-служба Харківської міськради.
Зазначається, що частина обладнання на вказаних об'єктах зазнала серйозних руйнувань. У результаті:
- було припинене теплопостачання 929 об'єктів, з яких 853 — житлові будинки;
- без тепла залишилися майже 105 тис. абонентів.
Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян, — наголосив Терехов. Зазначається, що рішенням КТЕБ цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.
Вночі під час масованої російської атаки Терехов у своєму Telegram-каналі повідомляв, що для недопущення замерзання у тепломережі доведеться злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ міста.
У звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності — там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети. За потреби будемо оперативно розгортати додаткові пункти обігріву, — зазначив він тоді.
Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що, за попередньою інформацією, для атак по енергоінфраструктурі регіону ворог застосував:
- ударні БпЛА типу «Герань-2»;
- РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами;
- ракети;
- авіаційні боєприпаси.
Крім того, у Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Постраждали чотири мирні жителі — двоє чоловіків та двоє жінок.